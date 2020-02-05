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Катастрофа МАУ: Иран призывает не допускать утечек информации

Среда, 5 февраля 2020, 11:21

Иран продолжит сотрудничать с другими странами в расследовании сбивания самолета "Международных авиалиний Украины", но надеется, что больше не будет утечек информации, касающейся расследования.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Организации гражданской авиации Ирана распространило государственное иранское агентство IRNA.

"Согласно Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. (также известной как Чикагская конвенция), общественное мнение следует привлекать не путем утечки этих результатов, а путем поиска причин воздушной катастрофы, чтобы избежать ее повторения. Следовательно, единственной стороной, которая имеет право обнародовать информацию о катастрофе, является сторона, ответственная за ее изучение", - говорится в заявлении.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что продолжат рассмотрение различных аспектов катастрофы украинского самолета в рамках международных и национальных норм.

"И Организация также продолжит сотрудничество со странами, которые принимают участие в этом. Между тем Иран ожидает, что все стороны будут избегать политизации катастрофы и создания препятствий для технического и экспертного процесса", - говорится в заявлении.

В Иране также заявили, что аудиозапись, которая была обнародована украинскими СМИ, вместе с некоторыми другими документами передали представителю Украины в рамках обычной рабочей процедуры.

"Звуковой файл не был монополизирован, поскольку другие рейсы, которые были на связи с диспетчерской башней, слышали его одновременно. Следовательно, любая утечка данных, например запись, которая была предметом расследования, противоречит правилам расследования воздушных катастроф", - отметили в Тегеране.

Также в организации заверили, что ее не предупреждали о запусках ракет в авиапространстве над Тегераном перед сбиванием украинского самолета. Отмечается, что были собраны и проанализированы все разговоры пилотов и диспетчеров, которые произошли в день катастрофы самолета МАУ.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеавиаИран
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