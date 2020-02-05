Кабмин расширил список детей, которые могут бесплатно отдыхать в "Артеке"
Среда, 5 февраля 2020, 11:34
Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которые могут отдыхать в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета.
Источник: telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Прямая речь: "Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха".
Детали: В перечень льготных категорий детей включено:
- детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- детей, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
- детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.
Напомним:
- Государственное предприятие Украины "Международный детский центр "Артек" в 2015 году временно переехало из оккупированного Крыма в Киевской области.