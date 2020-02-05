Кабмин расширил список детей, которые могут бесплатно отдыхать в "Артеке"

Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которые могут отдыхать в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета.

Источник: telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Прямая речь: "Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха".

Детали: В перечень льготных категорий детей включено:

- детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;

- детей, одному из родителей которых установлена ​​инвалидность I или II группы;

- детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

- детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

Напомним: