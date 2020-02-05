Полтысячи "слуг" соберут учиться децентрализации в КВЦ "Парковый"

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Среда, 5 февраля 2020, 12:53

Партия "Слуга народа" собирается проводить тренинги для глав объединенных территориальных общин на базе КВЦ "Парковый".

Источник: Facebook-страница заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук

Прямая речь: "Студентами нашей "школы" станут не только народные депутаты. 15-16 февраля мы проведем тренинг для глав ОТГ и депутатов местных советов на тему децентрализации.

Поговорим о сходстве и различиях между ОТГ и местными советами, которые не приходили процесс объединения. Рассмотрим управленческую структуру общины. Поясним место и роль депутатского корпуса в управлении регионами. Особое внимание уделим бюджетному процессу и экономическому развитию общин".

Детали: По словам Кравчук, на обучение приглашены 470 депутатов местных советов и 24 главы ОТГ, которые были избраны от партии "Слуга народа" в декабре 2019 года.

Евгения Кравчук отметила, что "Слуга народа" организует постоянный учебный центр на базе КВЦ "Парковый": в марте начнутся учебные программы по законодательной работе и медиа-тренинги.

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Предыстория:

  • В ноябре 2019 лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил о намерении провести "Трускавец-2" для народных избранников, в частности, чтобы дать им знания по цифровой грамотности.
  • Первый тренинг для "слуг народа" проходил с 29 июля по 4 августа 2019 года в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника. Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
  • Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобном.
  • Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.
  • В 2020 году в Украине должны состояться местные выборы.

Украинская правда
Темы: Слуга народа местная власть децентрализация виборы


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