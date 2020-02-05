Полтысячи "слуг" соберут учиться децентрализации в КВЦ "Парковый"
Партия "Слуга народа" собирается проводить тренинги для глав объединенных территориальных общин на базе КВЦ "Парковый".
Источник: Facebook-страница заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук
Прямая речь: "Студентами нашей "школы" станут не только народные депутаты. 15-16 февраля мы проведем тренинг для глав ОТГ и депутатов местных советов на тему децентрализации.
Поговорим о сходстве и различиях между ОТГ и местными советами, которые не приходили процесс объединения. Рассмотрим управленческую структуру общины. Поясним место и роль депутатского корпуса в управлении регионами. Особое внимание уделим бюджетному процессу и экономическому развитию общин".
Детали: По словам Кравчук, на обучение приглашены 470 депутатов местных советов и 24 главы ОТГ, которые были избраны от партии "Слуга народа" в декабре 2019 года.
Евгения Кравчук отметила, что "Слуга народа" организует постоянный учебный центр на базе КВЦ "Парковый": в марте начнутся учебные программы по законодательной работе и медиа-тренинги.
Читайте также: Активные, молодые, наивные. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце
Предыстория:
- В ноябре 2019 лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил о намерении провести "Трускавец-2" для народных избранников, в частности, чтобы дать им знания по цифровой грамотности.
- Первый тренинг для "слуг народа" проходил с 29 июля по 4 августа 2019 года в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника. Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
- Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобном.
- Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.
- В 2020 году в Украине должны состояться местные выборы.