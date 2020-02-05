Полтысячи "слуг" соберут учиться децентрализации в КВЦ "Парковый"

Партия "Слуга народа" собирается проводить тренинги для глав объединенных территориальных общин на базе КВЦ "Парковый".

Источник: Facebook-страница заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук

Прямая речь: "Студентами нашей "школы" станут не только народные депутаты. 15-16 февраля мы проведем тренинг для глав ОТГ и депутатов местных советов на тему децентрализации.

Поговорим о сходстве и различиях между ОТГ и местными советами, которые не приходили процесс объединения. Рассмотрим управленческую структуру общины. Поясним место и роль депутатского корпуса в управлении регионами. Особое внимание уделим бюджетному процессу и экономическому развитию общин".

Детали: По словам Кравчук, на обучение приглашены 470 депутатов местных советов и 24 главы ОТГ, которые были избраны от партии "Слуга народа" в декабре 2019 года.

Евгения Кравчук отметила, что "Слуга народа" организует постоянный учебный центр на базе КВЦ "Парковый": в марте начнутся учебные программы по законодательной работе и медиа-тренинги.

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