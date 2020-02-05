Кабмин одобрил Годовую национальную программу Украина-НАТО "нового качества"

Правительство одобрило Годовую национальную программу Украина-НАТО, которая была разработана по международной методике и имеет такую же структуру как и План действий по членству в НАТО.

Источник: Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука, пресс-служба Кабинета министров Украины

Прямая речь: "Наше правительство включило в свою Программу деятельности амбициозную цель: чтобы через пять лет Украина отвечала критериям вступления в НАТО. Какой будет Украина уровня натовских стандартов? Это государство, для которого безопасность и благосостояние гражданина находятся в центре внимания. Государство, которое способно защитить свои человекоцентрические принципы".

Детали: По словам премьер-министра, Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру.

В частности программа включает приведение всей системы управления силами обороны, стратегического и оперативного (боевого) управления, связи, разведки и наблюдения в соответствие со стандартами и совместимости с системами НАТО,

Гончарук сообщил, что впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - "Управление, ориентированное на результат"). Он подчеркнул, что именно такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что программа является дорожной картой евроатлантических реформ.

Прямая речь: "Мы уже говорим с Альянсом на одном языке. Годовая национальная программа на 2020 год написана абсолютно "натовским" язіком, на языке конкретных измеряемых результатов, которые решают конкретные проблемы в определенных участках реформ, и направлены прежде всего на безопасность и благополучие человека. Эта дорожная карта евроатлантических реформ гарантированно ведет нашу страну к высоким стандартам НАТО "

Детали: В Кабмине подчеркнули, что програма разрабатывалась одновременно с государственным бюджетом на 2020 год, поэтому все мероприятия, предусмотренные в программе, подкреплены финансово.