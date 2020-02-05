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Рада усилила штрафы за пожары в лесах

Среда, 5 февраля 2020, 14:05
Рада усилила штрафы за пожары в лесах

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1149 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В первом чтении на заседании 5 февраля законопроект поддержали 352 народных депутата.

После этого автор законопроекта, внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов предложил принять документ в целом.  

В целом проект закона поддержали 322 народных депутатов.

Законопроект вносит изменения в ст.77 КУоАП, увеличивая штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах с 5 до 25 не облагаемых минимумов доходов граждан. Максимальное наказание за такой проступок также возрастает – с 15 до 50 не облагаемых минимумов.

Согласно закону, наказание за уничтожение леса вследствие неаккуратного обращения с огнем возрастает до 50-100 не облагаемых минимумов (было от 15 до 50).

Что было раньше: 29 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров в десятки раз повышает штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Теперь максимальный штраф составит 8500 гривен.

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Темы: Верховная Радазаконодательствопожарштрафы
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