Рада усилила штрафы за пожары в лесах

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1149 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах.



Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В первом чтении на заседании 5 февраля законопроект поддержали 352 народных депутата.



После этого автор законопроекта, внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов предложил принять документ в целом.

В целом проект закона поддержали 322 народных депутатов.

Законопроект вносит изменения в ст.77 КУоАП, увеличивая штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах с 5 до 25 не облагаемых минимумов доходов граждан. Максимальное наказание за такой проступок также возрастает – с 15 до 50 не облагаемых минимумов.



Согласно закону, наказание за уничтожение леса вследствие неаккуратного обращения с огнем возрастает до 50-100 не облагаемых минимумов (было от 15 до 50).

Что было раньше: 29 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров в десятки раз повышает штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Теперь максимальный штраф составит 8500 гривен.