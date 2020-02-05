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Турция: вторая лавина накрыла спасателей, 28 погибших в целом

Среда, 5 февраля 2020, 14:55

5 февраля лавина сошла на автомобильную горную дорогу на востоке Турции, накрыв большую команду спасателей, направленных найти двух людей, пропавших без вести из-за предыдущей лавины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Около 300 работников экстренной службы были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, граничащей с Ираном, после лавины, которая сошла поздно вечером во вторник, унеся жизни пяти человек. Около полудня в среду команду спасателей накрыла вторая лавина.

Лавина в среду увеличила общее количество погибших до 28 человек. Погибло 23 спасателя. Поиски остальных продолжаются, однако сколько еще представителей спасательных служб остаются под снегом, не уточняется.

Около 30 сотрудников службы чрезвычайных ситуаций или были спасены, или выбрались из-под снега и были госпитализированы, сообщили в МВД.

Видео с места происшествия показало минимум три перевернутые машины. Некоторые спасатели поднимались по крутому склону, чтобы избежать массы снега, а другие неистово копали снег лопатами и топорами. Туман, снег и сильный ветер тормозят спасательные работы.

Первая лавина похоронила снегоочистительный автомобиль и микроавтобус. Оператор транспортного средства и семь пассажиров выбрались живыми.

Двух человек, пропавших во вторник, до сих пор не нашли.

Темы: Турциячрезвычайное происшествиежертвы
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