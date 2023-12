Турция: вторая лавина накрыла спасателей, 28 погибших в целом

5 февраля лавина сошла на автомобильную горную дорогу на востоке Турции, накрыв большую команду спасателей, направленных найти двух людей, пропавших без вести из-за предыдущей лавины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Около 300 работников экстренной службы были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, граничащей с Ираном, после лавины, которая сошла поздно вечером во вторник, унеся жизни пяти человек. Около полудня в среду команду спасателей накрыла вторая лавина.

Лавина в среду увеличила общее количество погибших до 28 человек. Погибло 23 спасателя. Поиски остальных продолжаются, однако сколько еще представителей спасательных служб остаются под снегом, не уточняется.

Около 30 сотрудников службы чрезвычайных ситуаций или были спасены, или выбрались из-под снега и были госпитализированы, сообщили в МВД.

Видео с места происшествия показало минимум три перевернутые машины. Некоторые спасатели поднимались по крутому склону, чтобы избежать массы снега, а другие неистово копали снег лопатами и топорами. Туман, снег и сильный ветер тормозят спасательные работы.

Rescuers save 25 people trapped under an avalanche in Turkey.



An avalanche slammed into a mountain road in eastern Turkey, killing at least 8 rescue workers that were searching for people missing in a previous avalanche, according to the AP. https://t.co/6O9SuoPyG3 pic.twitter.com/9tPYsSFmLt