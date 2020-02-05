МИД осудил визит ультраправых немецких политиков в ОРДЛО

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Среда, 5 февраля 2020, 16:47

Министерство иностранных дел осудило визит политиков ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Цоца на временно оккупированные территории на востоке Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины.

"Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии. Такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством" - отметили в МИД.

При этом в ведомстве отметили, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия канцлера Ангелы Меркель в рамках Нормандского формата по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию правительства относительно осуждения попыток российской агрессии против Украины, а потому отмежевываются от каких-либо проявлений поощрения агрессивной политики РФ.

"Ожидаем, что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и предотвратит подобные преступления в будущем", - заявили в министерстве.

Как сообщалось, представители немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) приехали в оккупированный Луганск, где приняли участие в мероприятии группировки "ЛНР".

Темы: МИД ОРДЛО Германия


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