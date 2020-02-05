Домой к руководителям двух департаментов НАПК проникли неизвестные

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Среда, 5 февраля 2020, 16:54

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявляет о посягательстве на безопасность двух работников НАПК.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: В ночь с 3 на 4 февраля неустановленные лица незаконно проникли в жилище руководителей двух департаментов НАПК.

По словам Новикова, характер, время и другие обстоятельства этих действий дают основания утверждать о "высокой вероятности их совершения организованной группой с целью внешнего давления на указанных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей".

Председатель НАПК обратился к генпрокурору Руслану Рябошапке и руководителю полиции Игорю Клименко и предложил рассмотреть вопрос об объединении уголовных производств по указанным фактам и осуществлении процессуального руководства в них прокурорами Офиса генерального прокурора.

Украинская правда


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