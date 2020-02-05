Для борьбы с коронавирусом ВОЗ нужно $ 675 миллионов
Для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов.
Источник: заявление ВОЗ
Детали: Наибольшее беспокойство в организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирус. "Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с вирусом, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.
Стратегический план реагирования на новое заболевание рассчитан на период феврале-апреле 2020 года.
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Предыстория:
- В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Сейчас коронавирус обнаружили у более 24 тысяч человек. Умерло почти 500 человек.