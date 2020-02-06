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Спикер Палаты представителей объяснила, почему порвала текст заявления Трампа

Четверг, 6 февраля 2020, 00:30
Спикер Палаты представителей объяснила, почему порвала текст заявления Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси порвала текст обращения к нации президента Дональда Трампа, потому что он в заявлении "уничтожил правду".

Источник: CNN

Детали: Об этом Пелоси сказала во время закрытого заседания демократов, сообщил один из присутствующих.

Во время встречи с однопартийцами спикерка выступила с речью, в которой объяснила причину своего поступка. По ее словам, речь Трампа была "позором", потому что содержала много лжи. "Он уничтожил правду, поэтому я порвала его речь", – сказала Пелоси.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп 4 февраля выступил в Конгрессе с ежегодным обращением к нации. Он проигнорировал попытку спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси пожать ему руку. Она в ответ порвала текст его речи.

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Украинская правда
Темы: ТрампСША
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