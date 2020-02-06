В Гонконге будут отправлять на карантин тех, кто приезжает из материкового Китая

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Четверг, 6 февраля 2020, 06:07

Из-за коронавируса в Гонконге решили отправлять на двухнедельный карантин тех, кто возвращается из материкового Китая.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на газету South China Morning Post

Детали: Официальные власти заявили, что такие меры будут вводиться в соответствии с законом о профилактике и борьбе с инфекционными болезнями.

Детали инициативы планируют объявить в четверг.

За последние сутки в городе выявлено три новых случая заражения болезнью.

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Предыстория:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Вследствие заражения китайским коронавирусом умерли 564 человека. Вылечились от вируса 1124 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


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