Последствия снегопада: на трассе Одесса – Рени ограничили движение, 600 населенных пунктов без света

Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега 600 населенных пунктов в 13 областях остались без электроснабжения, на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени временно ограничили движение грузовиков.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укравтодор

Дословно ГСЧС: "В результате осложнения погодных условий обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская – 137, Днепропетровская – 120, Херсонская – 87, Николаевская – 59, Кировоградская – 57, Донецкая – 34, Полтавская – 27, Ивано-Франковская – 26, Запорожская – 19, Черновицкая – 19, Черкасская – 8, Винницкая – 4 и Закарпатская – 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго".

Детали: Утром 6 февраля для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега временно ограничили движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.

Спасатели 5 февраля отбуксировали с заносов 134 транспортных средства, в которых находилось 189 человек, а также убрали 77 поваленных деревьев.

По данным Укравтодора, осложнение движения тяжеловесного транспорта возникли также на некоторых участках дорог в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.

Сейчас проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, обеспечен, пробок в движении не зафиксировано.

6 февраля в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности): утром значительный, местами сильный снег, днем ​​умеренный. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, температура воздуха днем ​​около 0°.

В Приазовье и Крыму – мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, от 1° тепла до 4° мороза, порывы ветра в четверг будут достигать 17-22 м/с, местами 25-30 м/с.