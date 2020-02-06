Жесткая посадка самолета в Стамбуле: количество жертв возросло

3490 просмотров
Четверг, 6 февраля 2020, 08:45

В результате жесткой посадки самолета в Стамбуле, который раскололся на три части, погибли 3 человека, 179 пострадали.   

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фареттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Изначально сообщалось, что в катастрофе никто не погиб, а 52 человека были госпитализированы. Но по обновленным данным министра в результате аварии погибли 3 человека и 179 получили ранения. Всего на борту было 183 человека.

Boeing 737-800, выполнявший рейс Измир Стамбул, пытался приземлиться в условиях сильного ветра и дождя.

Он распался на три части после того, как упал с высоты около 30 метров. Самолет не мог удержаться на взлетно-посадочной полосе, его жестко протянуло вдоль 50 - 60 метров. Вот видео, как это произошло.

Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Sabiha. Все рейсы с него были перенаправлены в Международный аэропорт Стамбула. Сейчас аэропорт Sabiha снова работает. Прокуратура начала расследование по факту аварии.

Темы: Турция авиа катастрофы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Упал с высоты 30 метров: появилось видео крушения самолета Измир-Стамбул 5 февраля 2020, 21:37
Количество погибших в результате схода лавин в Турции возросло до 38 5 февраля 2020, 18:05
Пассажирский Boeing "Измир-Стамбул" разбился в Турции 5 февраля 2020, 18:04
Все новости
Главные новости
От коронавируса умерли более 500 человек, вылечились более тысячи
Баканов прокомментировал обыски СБУ в студии Дубинского
В Украине повысили тарифы на холодную воду. Как вырастут платежки
На борту лайнера, где обнаружили коронавирус, 25 украинцев – МИД
Все новости
мнение

Если родители хотят странно назвать ребенка, государство должно вмешаться

афиша

Куда пойти в феврале? Топ событий Киева

здоровье

9 признаков, указывающих на то, что вы недостаточно спите

Поиск по сайту
Архив
Весь архів