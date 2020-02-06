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Жесткая посадка самолета в Стамбуле: количество жертв возросло

Четверг, 6 февраля 2020, 07:45
Жесткая посадка самолета в Стамбуле: количество жертв возросло
Фото: The Sun

В результате жесткой посадки самолета в Стамбуле, который раскололся на три части, погибли 3 человека, 179 пострадали.   

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фареттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Изначально сообщалось, что в катастрофе никто не погиб, а 52 человека были госпитализированы. Но по обновленным данным министра в результате аварии погибли 3 человека и 179 получили ранения. Всего на борту было 183 человека.

Boeing 737-800, выполнявший рейс Измир Стамбул, пытался приземлиться в условиях сильного ветра и дождя.

Он распался на три части после того, как упал с высоты около 30 метров. Самолет не мог удержаться на взлетно-посадочной полосе, его жестко протянуло вдоль 50 - 60 метров.  

Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Sabiha. Все рейсы с него были перенаправлены в Международный аэропорт Стамбула. Сейчас аэропорт Sabiha снова работает. Прокуратура начала расследование по факту аварии.

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Темы: Турцияавиакатастрофы
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