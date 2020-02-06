Жесткая посадка самолета в Стамбуле: количество жертв возросло

В результате жесткой посадки самолета в Стамбуле, который раскололся на три части, погибли 3 человека, 179 пострадали.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фареттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Изначально сообщалось, что в катастрофе никто не погиб, а 52 человека были госпитализированы. Но по обновленным данным министра в результате аварии погибли 3 человека и 179 получили ранения. Всего на борту было 183 человека.

Boeing 737-800, выполнявший рейс Измир Стамбул, пытался приземлиться в условиях сильного ветра и дождя.

Он распался на три части после того, как упал с высоты около 30 метров. Самолет не мог удержаться на взлетно-посадочной полосе, его жестко протянуло вдоль 50 - 60 метров.

YENİ GÖRÜNTÜLER...



Pegasus Havayolları uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı kazada uçağın pistten büyük bir hızla toprak zemine düştüğü güvenlik kamerasına yansıyor. pic.twitter.com/hqff9XtmEs — Sözcü TV (@sozcu_tv) February 6, 2020

Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Sabiha. Все рейсы с него были перенаправлены в Международный аэропорт Стамбула. Сейчас аэропорт Sabiha снова работает. Прокуратура начала расследование по факту аварии.