За сутки в зоне ООС – 13 обстрелов и один пораженный боец, утром обстреляли Орехово

5 февраля боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.

Источник: сводка штаба ООС по состоянию на утро 6 февраля

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов по украинским позициям, в районе ответственности ОТГ "Север" – 4.

Противник обстреливал позиции ОС из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С началом текущих суток оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово.

За текущие сутки потерь нет.