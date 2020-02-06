Украину заметет: синоптики объявили штормовое предупреждение

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Четверг, 6 февраля 2020, 11:18

В четверг синоптики объявили штормовое предупреждение из-за значительного снега, метелей и порывов ветра 15-22 м/с, местами - до 30 м/с.

Источник: "Укргидрометцентр", пресс-служба ГСЧС

Дословно: "6 февраля в центральных областях значений снег, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега; метели; на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 10-15 см. В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образования снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В южных, восточных и Днепропетровской областях сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности): ночью и утром значений, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица".

Детали: В Киеве и Киевской области в четверг на дорогах гололедица.

 

7-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем ​​до 1-6° мороза.

Чрезвычайники предупреждают, что такие погодные условия нарушат или прекратят движение транспорта на дорогах и улицах, усложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

В Карпатах из-за снегопада и метели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Украинская правда
Темы: погода дороги Украина


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