Синоптик рассказала, когда вернется потепление

1700 просмотров
Четверг, 6 февраля 2020, 11:57

С 9-10 февраля в Украину вернется потепление, а в пятницу ожидаются крепкие морозы. Ночью температура воздуха может опуститься до 13 градусов мороза.

Источник: Facebook-страница синоптики Натали Диденко

Дословно: "Циклон в пятницу поскачет за пределы Украины, но еще будет покусывать со всех сторон. Снег будет подсыпать, периодически и местами, на Севере, Востоке, Юге и вокруг Карпат.

Ближайшие двое суток в Украине ожидаются сильные морозы.

С воскресенья-понедельника снова начнется потепление".

 

Детали: По словам синоптика, ночью температура воздуха может опуститься до 7-13 градусов мороза, а в течение дня в большинстве областей предполагается 0-5 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Диденко предупреждает, что ветер в северного направления в пятницу достигнет сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже.

В Киеве ближайшей ночью до -8 градусов, днем ​​7 февраля ожидается до -3 градусов. Будет скользко и ветрено.

Существенные осадки в столице маловероятны, однако днем ​​в Киеве может полетать небольшой снег.

Украинская правда
Темы: погода Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украину заметет: синоптики объявили штормовое предупреждение 6 февраля 2020, 11:18
Последствия снегопада: на трассе Одесса – Рени ограничили движение, 600 населенных пунктов без света 6 февраля 2020, 08:20
Полицейские запустили приложение для тех, кто попадет в сугроб 5 февраля 2020, 18:33
Все новости
Главные новости
Зеленский уговаривает "слуг народа" на фракции поддержать земельную реформу
Жесткая посадка самолета в Стамбуле: количество жертв возросло
От коронавируса умерли более 500 человек, вылечились более тысячи
Баканов прокомментировал обыски СБУ в студии Дубинского
Все новости
исследование

Окурки вредны не меньше сигареты

тест

Как хорошо вы понимаете эмоции своего кота

здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів