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Синоптик рассказала, когда вернется потепление

Четверг, 6 февраля 2020, 10:57
Синоптик рассказала, когда вернется потепление

С 9-10 февраля в Украину вернется потепление, а в пятницу ожидаются крепкие морозы. Ночью температура воздуха может опуститься до 13 градусов мороза.

Источник: Facebook-страница синоптики Натали Диденко

Дословно: "Циклон в пятницу поскачет за пределы Украины, но еще будет покусывать со всех сторон. Снег будет подсыпать, периодически и местами, на Севере, Востоке, Юге и вокруг Карпат.

Ближайшие двое суток в Украине ожидаются сильные морозы.

С воскресенья-понедельника снова начнется потепление".

 

Детали: По словам синоптика, ночью температура воздуха может опуститься до 7-13 градусов мороза, а в течение дня в большинстве областей предполагается 0-5 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Диденко предупреждает, что ветер в северного направления в пятницу достигнет сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже.

В Киеве ближайшей ночью до -8 градусов, днем ​​7 февраля ожидается до -3 градусов. Будет скользко и ветрено.

Существенные осадки в столице маловероятны, однако днем ​​в Киеве может полетать небольшой снег.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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