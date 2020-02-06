Дело об угрозах Зеленскому: суд разрешил ГБР изъять "доказательства" на двух телеканалах
Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять у двух телеканалов документы и записи, касающиеся эфиров, в которых волонтер Маруся Зверобой объясняла свои якобы угрозы президенту Владимиру Зеленскому.
Источник: решения судьи Печерского райсуда Киева Светланы Шапутько от 21 января
Детали: Речь идет о телеканале ATR, который показал интервью с Зверобой 31 октября, и 5 канал, где волонтер выступала 5 ноября.
Следователи говорят, что в этих эфирах волонтер комментировала свои высказывания, в которых правоохранители увидели угрозы Зеленскому.
Поэтому, по мнению ГБР, записи интервью содержат сведения, которые "прямо указывают на умысел" Зверобой совершить преступление и "могут быть использованы как доказательство".
Суд разрешил следователям изъять копии видеозаписей и документов о лицах, которые участвовали в эфирах (редакционных заданий, приглашений, писем).
Разрешение судьи действительно в течение тридцати дней и не подлежит обжалованию. В заседаниях, в которых были приняты оба решения, не было представителей телеканалов.
В случае, если следователи встретятся с сопротивлением, судья может разрешить обыски для получения нужных ГБР вещей и документов.
Предыстория:
- 1 ноября Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров нардепа Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которые во время стрима говорили о поездке президента Владимира Зеленского на передовую и отмечали, что там "может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".
- Позже Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федины. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента). Но ГПУ заявила, что завернула проект подозрения обратно в ГБР для устранения недостатков.
- Сама Федина отметила, что считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.
- Служба безопасности тоже расследует производство относительно высказываний нардепа Федыны и волонтера Зверобой в адрес Зеленского. Глава СБУ Иван Баканов заявлял: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.
- 5 февраля Федину вызвали на 6 февраля в ГБР для вручения подозрения.