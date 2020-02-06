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Дело об угрозах Зеленскому: суд разрешил ГБР изъять "доказательства" на двух телеканалах

Четверг, 6 февраля 2020, 12:27
Дело об угрозах Зеленскому: суд разрешил ГБР изъять доказательства на двух телеканалах

Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять у двух телеканалов документы и записи, касающиеся эфиров, в которых волонтер Маруся Зверобой объясняла свои якобы угрозы президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: решения судьи Печерского райсуда Киева Светланы Шапутько от 21 января

Детали: Речь идет о телеканале ATR, который показал интервью с Зверобой 31 октября, и 5 канал, где волонтер выступала 5 ноября.

Следователи говорят, что в этих эфирах волонтер комментировала свои высказывания, в которых правоохранители увидели угрозы Зеленскому.

Поэтому, по мнению ГБР, записи интервью содержат сведения, которые "прямо указывают на умысел" Зверобой совершить преступление и "могут быть использованы как доказательство".

Суд разрешил следователям изъять копии видеозаписей и документов о лицах, которые участвовали в эфирах (редакционных заданий, приглашений, писем).

Разрешение судьи действительно в течение тридцати дней и не подлежит обжалованию. В заседаниях, в которых были приняты оба решения, не было представителей телеканалов.

В случае, если следователи встретятся с сопротивлением, судья может разрешить обыски для получения нужных ГБР вещей и документов.

Предыстория:

  • 1 ноября Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров нардепа Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которые во время стрима говорили о поездке президента Владимира Зеленского на передовую и отмечали, что там "может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".
  • Позже Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федины. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента). Но ГПУ заявила, что завернула проект подозрения обратно в ГБР для устранения недостатков.
  • Сама Федина отметила, что считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.
  • Служба безопасности тоже расследует производство относительно высказываний нардепа Федыны и волонтера Зверобой в адрес Зеленского. Глава СБУ Иван Баканов заявлял: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.
  • 5 февраля Федину вызвали на 6 февраля в ГБР для вручения подозрения.

Соня Лукашова, УП

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Темы: ФединаГБРЗеленский
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