Среди 10 человек у которых диагностировали коронавирус на лайнере Diamond Princess, который сейчас находится на карантине у берегов Японии, украинцев нет.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "По информации контактного лица ММСП Японии граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев (заболевания на коронавирус - ред.) нет".

Детали: Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов, у которых диагностировали коронавирус на лайнере, в больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне.

Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Что было раньше: 5 февраля стало известно, что на борту круизного лайнера, на котором была зафиксирована вспышка нового коронавируса, находятся 25 граждан Украины.

Ранее власти Гонконга сообщили о случае заболевания у пассажира, находившиеся на борту лайнера Diamond Princess с 20-го января. 25 января пассажиру диагностировано 2019-nCoV после высадки в Гонконге.

С 4 февраля Минздрав Японии поставил судно на карантин и проводит исследования для пассажиров и членов экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем и имеют лихорадку или респираторные симптомы.

Всего было отобрано образцы в 237 пассажиров и членов экипажа. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

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