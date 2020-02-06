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Среди зараженных на коронавирус на лайнере Diamond Princess украинцев нет – Минздрав

Четверг, 6 февраля 2020, 12:28
Среди зараженных на коронавирус на лайнере Diamond Princess украинцев нет – Минздрав

Среди 10 человек у которых диагностировали коронавирус на лайнере Diamond Princess, который сейчас находится на карантине у берегов Японии, украинцев нет.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "По информации контактного лица ММСП Японии граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев (заболевания на коронавирус - ред.) нет".

Детали: Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов, у которых диагностировали коронавирус на лайнере, в больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне.

Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Что было раньше: 5 февраля стало известно, что на борту круизного лайнера, на котором была зафиксирована вспышка нового коронавируса, находятся 25 граждан Украины.

Ранее власти Гонконга сообщили о случае заболевания у пассажира, находившиеся на борту лайнера Diamond Princess с 20-го января. 25 января пассажиру диагностировано 2019-nCoV после высадки в Гонконге.

С 4 февраля Минздрав Японии поставил судно на карантин и проводит исследования для пассажиров и членов экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем и имеют лихорадку или респираторные симптомы.

Всего было отобрано образцы в 237 пассажиров и членов экипажа. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

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Предыстория:

  • В конце 2019 в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.
  • В Украине пока не зафиксированного ни одного случая заболевания, двое пациентов - находятся на диагностике на коронавирус 2019-nCoV.

Украинская правда

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Темы: коронавирусвирусЯпонияМинздрав
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