В Государственном космическом агентстве проходит обыск

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Четверг, 6 февраля 2020, 13:32

На территории Государственного космического агентства (ДКА) и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски.

Источник: сайт ДКА

Детали: Согласно сообщению, обыск проводится в рамках расследования о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатого в 2019 году.

В агентстве заявили, что тесно сотрудничают со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

Темы: обыски


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