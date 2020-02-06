В Государственном космическом агентстве проходит обыск
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Четверг, 6 февраля 2020, 13:32
На территории Государственного космического агентства (ДКА) и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски.
Источник: сайт ДКА
Детали: Согласно сообщению, обыск проводится в рамках расследования о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатого в 2019 году.
В агентстве заявили, что тесно сотрудничают со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.
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