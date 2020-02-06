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В Государственном космическом агентстве проходит обыск

Четверг, 6 февраля 2020, 12:32
В Государственном космическом агентстве проходит обыск

На территории Государственного космического агентства (ДКА) и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски.

Источник: сайт ДКА

Детали: Согласно сообщению, обыск проводится в рамках расследования о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатого в 2019 году.

В агентстве заявили, что тесно сотрудничают со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

Что было раньше: В январе руководителя учреждения, подчиненного Национальному центру управления и испытаний космических средств Национального космического агентства Украины, разоблачили при получении взятки.

По версии следствия, "указанное должностное лицо вероятно, получило от частного предпринимателя взятку в размере 3 тыс долл США за подписание соглашения об аренде недвижимого имущества".

Темы: обыски
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