В Государственном космическом агентстве проходит обыск

На территории Государственного космического агентства (ДКА) и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски.

Источник: сайт ДКА

Детали: Согласно сообщению, обыск проводится в рамках расследования о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатого в 2019 году.

В агентстве заявили, что тесно сотрудничают со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.