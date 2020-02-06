Количество погибших в результате схода лавин в Турции возросло до 41

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Четверг, 6 февраля 2020, 15:57

Количество погибших в результате схода двух лавин на востоке Турции достигло 41 человекa.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Пять человек погибли и двое пропали без вести в лавине, которая сошла поздно вечером во вторник в восточной провинции Ван, граничащей с Ираном.

Затем на место, на шоссе вблизи окруженного горами Бахчесарая, прислали около 300 сотрудников экстренных служб.

Около полудня в среду большую спасательную команду накрыла вторая лавина.

Кроме погибших, десятки получили травмы. 47 человек остаются госпитализированными 6 февраля. Шестеро находятся в реанимации, но они не в критическом состоянии, сообщило Министерство здравоохранения.

Темы: Турция стихийное бедствие жертвы


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