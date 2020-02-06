В кулуары Рады пока будут пускать бывших депутатов, а дальше – дискутируют

В Верховной Раде создадут рабочую группу по урегулированию спорных вопросов допуска народных депутатов предыдущих созывов в административные здания парламента.

Источник: пресс служба аппарата Верховной Рады Украины

Дословно: "По поручению главы Верховной Рады будет создана рабочая группа по урегулированию спорных вопросов допуска народных депутатов предыдущих созывов в административные здания Верховной Рады.

По результатам работы группы будут согласованы и внесены соответствующие изменения в "Порядок обеспечения государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины и допуска к ним".

На данный момент допуск народных депутатов предыдущих созывов в административные здания Верховной Рады осуществляется в порядке, который действовал до 31 января 2020 года".

Детали: 31 января спикер Дмитрий Разумков подписал распоряжение №37 "Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины". Им утвержден Порядок обеспечения государственной охраны административных зданий, сооружений и слуховых помещений Верховной Рады и допуска к ним.

Согласно документу, среди лиц, которым разрешен вход в кулуары парламента (первый, второй и третий этажи вне сессионного зала) нет депутатов предыдущих созывов, хотя ранее они имели право находиться там.

Депутатам предыдущих созывов разрешено приходить в дни пленарных заседаний только в гостевую ложу балкона зала заседаний Верховной Рады (Грушевского, 5).

Кроме того, новый порядок запрещает проходить в здание Верховной Рады не только с оружием, но и с плакатами, громкоговорителями, хозяйственными сумками и т.п., а также в балаклавах.

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4 февраля один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович возмутился: "В Раду запретили проносить громкоговорители, плакаты, а охране позволили не пускать депутатов".

А депутат Верховной Рады 8 созыва Леонид Емец написал в Facebook. "Народным депутатам прошлых созывов запретили вход в кулуары Рады. Никаких оснований для этого не было. Никто не буянил, за лацканы "слуг народа" не таскал",.

"Украинская правда" пытается получить комментарий от аппарата Верховной Рады относительно изменения порядка охраны парламента – но пока его не дали.