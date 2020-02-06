В Кремле начали измерять температуру всем, кто встречается с Путиным
В администрации президента России Владимира Путина начали измерять температуру тела у всех, кто приходит на мероприятия с участием Путина.
Источник: российский "Интерфакс", "Ведомости", Facebook-страница журналиста Антона Желнова
Дословно: "В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки - человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру".
Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил СМИ, что в Кремле действуют дополнительные меры предосторожности против распространения новой коронавирусной инфекции.
В то же время, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проверки в Кремле проводят не из-за коронавируса, а из-за местного сезонного гриппа.
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Напомним:
- В конце 2019 в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.