Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле начали измерять температуру всем, кто встречается с Путиным

Четверг, 6 февраля 2020, 15:14
В Кремле начали измерять температуру всем, кто встречается с Путиным

В администрации президента России Владимира Путина начали измерять температуру тела у всех, кто приходит на мероприятия с участием Путина.

Источник: российский "Интерфакс", "Ведомости", Facebook-страница журналиста Антона Желнова

Дословно: "В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки - человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру".

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил СМИ, что в Кремле действуют дополнительные меры предосторожности против распространения новой коронавирусной инфекции.

В то же время, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проверки в Кремле проводят не из-за коронавируса, а из-за местного сезонного гриппа.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит больниц, специалистов и оборудование

Напомним:

  • В конце 2019 в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcиявирускоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: