Дело Шеремета: полиция указала на разногласия в словах защиты Кузьменко

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета говорит, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Во время судебных заседаний адвокаты и некоторые свидетели обнародовали противоречивую информацию относительно алиби подозреваемой... В ходе расследования отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых опровергнуты".

Детали: Полиция говорит, что зафиксировала 4 случая, когда заявления адвокатов, подозреваемых или свидетелей защиты не соответствовали друг другу или фактам.

Первый случай: Во время первого заседания суда адвокат сказал, что Юлия Кузьменко узнала об убийстве Павла Шеремета на работе, просматривая утром 20 июля 2016 года ленту Facebook.

Однако в дальнейшем и ее защитник, и сама подозреваемая говорят, что в этот период Юлия Кузьменко находилась в отпуске, что является документально подтвержденным фактом.

Второй случай: 18 июля 2016 года Кузьменко вместе с нынешним сожителем вернулась из отпуска в Одесской области. Той же ночью врач вместе с экс-мужем (в то время официально состояли в браке) поехала в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить своих родителей и сына из Турции.

Во время заседания 24 декабря 2019 года адвокат Кузьменко озвучил, что женщина 19 июля 2016 года в 02:00 ждала в аэропорту "Борисполь", а вернулись домой в 05:00.

В то же время, по информации полиции, сын и родители Кузьменко пересекли границу Украины в период с 00:12 по 00:18. Кроме того, трафик телефонных соединений номера врача свидетельствует, что Кузьменко уже в 1:24 была дома.

скриншот: нацполиция

Третий случай: Правоохранители говорят, что сомневаются в правдивости показаний бывшего мужа Юлии Дмитрия Кузьменко.

Во время судебного заседания 24 декабря 2019 он сказал, что с вечера 18-го по 20 июля 2016 подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время.

Однако в суде 3 февраля мужчина заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе в 2016 году.

Четвертый случай: Защита заявляла, что Кузьменко не имела тесных связей с другими подозреваемыми, в том числе с музыкантом Андреем Антоненко.

Однако следствие утверждает, что установило тесные отношения между врачом и музыкантом, а также опровергло информацию о том, что общением между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Антоненко.

скриншот: нацполиция

В 2016 году были зафиксированы 104 соединения между подозреваемыми. До момента убийства Шеремета было 14 соединений: 2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут (в среднем около 3,5 минуты на звонок).

После 20 июля 2016 года установлено 90 соединений: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Также в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в сети Facebook, в том числе 89 – до убийству.

СКРИНШОТ: НАЦПОЛИЦИЯ

"Украинская правда" обратилась за комментарием к адвокату Юлии Кузьменко и ожидает позицию защиты.

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