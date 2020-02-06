Боевики в четверг уже трижды обстреляли силы ООС

28 просмотров
Четверг, 6 февраля 2020, 18:54

С начала суток 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 обстрела позиций украинских военных.

Источник: пресс-служба штаба Операции объединенных сил

Дословно: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: Сообщается, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Что этому предшествовало: Согласно сообщению штаба ООС 5 февраля на Донбассе был ранен украинский боец.

Украинская правда
Темы: боевые действия Донбасс война ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: 10 вражеских обстрелов, один раненый 3 февраля 2020, 18:13
Боевики ранили военного на Донбассе 3 февраля 2020, 13:51
Боевики ранили еще одного бойца ОС 30 января 2020, 13:14
Все новости
Главные новости
Пристайко отреагировал на разговоры в Офисе Зеленского о своей отставке
Зеленский назначил бизнесмена главой Львовской ОГА
"Пленки Гончарука": Зеленский спорил с Дубинским, СБУ сделала 25 выемок
"Обезьяньи кулачные прыжки": в Раде пытаются сорвать земельную реформу
Все новости
Музыка

5 песен, которые помогут вам проснуться

поясняет Супрун

Как преодолеть страх перед визитами к стоматологу

психология

Послеродовая депрессия у мужчин – реальная

Поиск по сайту
Архив
Весь архів