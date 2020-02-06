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Боевики в четверг уже трижды обстреляли силы ООС

Четверг, 6 февраля 2020, 17:54
Боевики в четверг уже трижды обстреляли силы ООС

С начала суток 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 обстрела позиций украинских военных.

Источник: пресс-служба штаба Операции объединенных сил

Дословно: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: Сообщается, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Что этому предшествовало: Согласно сообщению штаба ООС 5 февраля на Донбассе был ранен украинский боец.

Украинская правда
Темы: боевые действияДонбассвойнаООС
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