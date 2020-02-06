Новости 6 февраля: рассмотрение рынка земли, "пленки Гончарука"
Рада начала рассматривать закон о продаже земли, впереди 4000 поправок, найдено вероятное доказательство причастности Дубинского к прослушке Гончарука — новости, которые были актуальны 6 февраля.
О рынке земли
С утра президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривал нардепов проголосовать за земельную реформу сегодня-завтра — Разумков сказал, что на это надо минимум неделю.
В Верховной Раде Юлия Тимошенко заняла рабочее место спикера парламента, а ее коллега Сергей Власенко не смог обойти "слугу народа", бодибилдера Артема Дмитрука.
Фракции "Батькивщины" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" пытались заблокировать работу Рады.
В конце концов Рада начала рассматривать законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.
Тимошенко во время перепалки с коллегами сломала микрофон у места спикера и поранила до крови палец на руке.
В общем Рада в четверг рассмотрела 184 правки в закон.
О "пленках Гончарука"
Зеленский сказал депутатам "Слуга народа", что ему точно известно, что запись разговоров премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала "1+1".
Аудиозапись прослушки Гончарука содержит доказательства того, что к его появлению причастен нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
Позже группа "1+1 медиа" обратилась за помощью к руководству государства из-за обыска, проведенные СБУ в их журналистов.
СБУ призвала журналистов и общественность не делать поспешных выводов, а дождаться официальных результатов расследования дела.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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