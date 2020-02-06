Суд определил залог за пойманного на взятке чиновника Кабмина

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Четверг, 6 февраля 2020, 20:43

Печерский районный суд Киева отправил под арест начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров с альтернативой залога полтора миллиона гривен.

Источник: ГБР

Детали: Сумма залога за подозреваемого составляет 1 миллион 552 гривны.

Чиновника подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

Если вина будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Что предшествовало: 4 февраля следователи Государственного бюро расследований вместе с оперативниками ДВР Нацполиции задержали чиновника Кабмина за вымогательство и получение 2,5 миллионов гривен "отката" от строительной компании.

"Откат" предназначался за то, что задержанный подписал акты приема-передачи выполненных строительных работ и отозвал судебные иски к подрядчику.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров взятка суд арест


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