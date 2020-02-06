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Большой теннис: Украина обыграла Болгарию и вышла в плей-офф Кубка Федераций

Четверг, 6 февраля 2020, 21:19
Большой теннис: Украина обыграла Болгарию и вышла в плей-офф Кубка Федераций
Фото: btu.org.ua

В турнире Кубка Федераций сборная Украины за один день добыла три победы, не отдав ни одного сета.

Источник: БТУ, sportarena

Детали: В первом матче дня украинка Даяна Ястремская обыграла болгарку Изабеллу Шиникову – 2:0 (6:2, 6:1).

В матче лидеров своих команд Элина Свитолина обыграла Викторию Томову – 2:0 (7:6 (5), 6:3).

Заключительный матч дня состоялся в парном разряде. Цуренко и Завацкая противостояли Гергане Топаловой и Пете Аршинковой.

Матч длился 66 минут. Украинки реализовали 7 из 15 брейкпоинтов, болгарки – 2 из 5. Результат игры – 2:0 (6:2, 6:1).

Для Завацкой это дебютный матч в составе сборной на Кубке Федерации.

Следующим соперником Украины станет сборная Хорватии.

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Темы: спортУкраина
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