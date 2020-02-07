В Китае построили вторую больницу для больных на коронавирус

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Пятница, 7 февраля 2020, 00:52

В Китае завершено строительство второй специализированной больницы для пациентов, зараженных коронавируса.

Источник: AP

Дословно: "В Китае сегодня завершили строительство второй специальной больницы, чтобы изолировать и лечить пациентов, зараженных новым коронавируса".

Детали: Отмечается, что новую больницу рассчитанную на 1500 мест построили через несколько дней после того, как первая больница на 1000 мест с современным медицинским оборудованием и специальными боксами для изоляции начала принимать пациентов.

Ожидается, что на первой группе пациентов больницы осуществлять клинические испытания нового противовирусного средства.

Что предшествовало: В Китае за 10 дней построили больницу для больных коронавирус.

Предыстория:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

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Темы: коронавирус Китай


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