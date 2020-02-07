Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касема ар-Райми.

Источник: White house

Дословно: "В результате операции был ликвидирован основатель и главарь террористической группировки" Аль-Каида на Аравийском полуострове "Касем ар-Райми, который был также заместителем главаря" Аль-Каиды "Айман аз-Завахири".

Детали: Отмечается, что антитеррористическую операцию в Йемене проводили по приказу президента США Дональда Трампа.

В Белом доме заявили, что Ар-Райми присоединился к "Аль-Каиды" в 1990-х годах. Он работал в Афганистане на Усаму бен Ладена - бывшего лидера международной исламской террористической организации.

Дословно: "Аль-Каида на Аравийском полуострове" осуществляла насилие в отношении гражданских лиц в Йемене и стремилась осуществлять и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши силы. Его смерть еще больше ослабит АКАП и глобальное движение "Аль-Каида" и приблизит нас к устранению угроз, которые эти группы представляют для нашей национальной безопасности".