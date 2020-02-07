В США сообщил о ликвидации главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

30 просмотров
Пятница, 7 февраля 2020, 02:49

Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касема ар-Райми.

Источник: White house

Дословно: "В результате операции был ликвидирован основатель и главарь террористической группировки" Аль-Каида на Аравийском полуострове "Касем ар-Райми, который был также заместителем главаря" Аль-Каиды "Айман аз-Завахири".

Детали: Отмечается, что антитеррористическую операцию в Йемене проводили по приказу президента США Дональда Трампа.

В Белом доме заявили, что Ар-Райми присоединился к "Аль-Каиды" в 1990-х годах. Он работал в Афганистане на Усаму бен Ладена - бывшего лидера международной исламской террористической организации.

Дословно: "Аль-Каида на Аравийском полуострове" осуществляла насилие в отношении гражданских лиц в Йемене и стремилась осуществлять и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши силы. Его смерть еще больше ослабит АКАП и глобальное движение "Аль-Каида" и приблизит нас к устранению угроз, которые эти группы представляют для нашей национальной безопасности".

Темы: США терроризм


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко говорит, что на него не давил ни Трамп, ни Обама 6 февраля 2020, 12:40
Трамп давил на Украину относительно дела Байдена еще до Зеленского – СМИ 6 февраля 2020, 09:54
Спикер Палаты представителей объяснила, почему порвала текст заявления Трампа 6 февраля 2020, 01:30
Все новости
Главные новости
Федерация гимнастики Украины объяснила участие сборной в соревнованиях России
Зеленский: Записи Гончарука заливали с техники "Грошей"
Пристайко отреагировал на разговоры в Офисе Зеленского о своей отставке
Зеленский назначил бизнесмена главой Львовской ОГА
Все новости
ТаблоID

Что о себе рассказывает пятикратная обладательница "Грэмми" Билли Айлиш

Фотопроект

Найдите отличия: как климатические изменения показали через известные картины

безопасность

Какая она, украинская Википедия, и можно ли ей доверять

Поиск по сайту
Архив
Весь архів