Коронавирус: Саудовская Аравия запретила своим гражданам посещать Китай

Правительство Саудовской Аравии ввел запрет на поездки своим гражданам в Китай через коронавирус 2019-ncov.

Источник: SPA

Дословно: "Главное управление по вопросам паспортов объявило о прекращении поездок граждан и эмигрантов в Китайскую Народную Республику в рамках внедрения медико-санитарных процедур, принятых в Королевстве Саудовская Аравия для предотвращения нового коронавируса".

Детали: По нарушений ограничительных мер предусмотрена ответственности. Иностранцам, которые имеют статус резидента Саудовской Аравии и которые поедут в Китай, не позволят потом вернуться в Королевство.

Напомним:

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования