Коронавирус: Саудовская Аравия запретила своим гражданам посещать Китай

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Пятница, 7 февраля 2020, 03:37

Правительство Саудовской Аравии ввел запрет на поездки своим гражданам в Китай через коронавирус 2019-ncov.

Источник: SPA

Дословно: "Главное управление по вопросам паспортов объявило о прекращении поездок граждан и эмигрантов в Китайскую Народную Республику в рамках внедрения медико-санитарных процедур, принятых в Королевстве Саудовская Аравия для предотвращения нового коронавируса".

Детали: По нарушений ограничительных мер предусмотрена ответственности. Иностранцам, которые имеют статус резидента Саудовской Аравии и которые поедут в Китай, не позволят потом вернуться в Королевство.

Напомним:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

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Темы: Саудовская Аравия Китай коронавирус


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