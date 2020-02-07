ООС: Формирования Российской Федерации осуществили 4 обстрела
6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберного пулемета обстрелял защитников Красногоровки.
Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дословно: "Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет".