Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия заявляет, что сирийцы чуть не сбили пассажирский самолет из-за атаки израильтян

Пятница, 7 февраля 2020, 07:45
Россия заявляет, что сирийцы чуть не сбили пассажирский самолет из-за атаки израильтян

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков выступил с обвинениями в адрес Израиля после того, как системы ПВО Сирии едва не сбили пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

По словам представителя Минобороны РФ, пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран – Дамаск, заходил на посадку в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта.

Самолет был выведен из зоны поражения сирийской системы ПВО, рассказал Конашенков.

Лайнер совершил экстренную посадку на российской авиабазе "Хмеймим".

Конашенков обвинил Израиль в том, что он проводит военные операции в воздухе, используя для прикрытия или блокировки действий сирийских ПВО гражданские самолеты.

Конашенков сказал, что ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля ночью. Четыре истребителя F-16 без захода в воздушное пространство страны выпустили восемь ракет "воздух – земля", сказал он.

В ходе отражения удара сирийские военные активно применяли комплексы ПВО.

УП, исправлено
Темы: СирияРосcияИзраильавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: