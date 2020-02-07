В Киеве декоммунизировали несколько библиотек
Пятница, 7 февраля 2020, 09:52
Киевсовет переименовал четыре детские библиотеки и присвоил еще одной имя Героя Украины Николая Руденко.
Источник: пресс-служба КГГА
Детали: Киевсовет переименовал три библиотеки для детей Централизованной библиотечной системы Соломенского района, которые были названы именами советских деятелей:
- библиотеку имени А. Пироговского - в библиотеку "Преображенская";
- библиотеке имени П. Вершигоры присвоено имя Евгения Гуцало - в память выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;
- библиотека имени В. Кудряшова получила имя Всеволода Нестайко - в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.
Кроме того, переименована библиотека имени А. Матросова для детей Централизованной библиотечной системы Шевченковского района в библиотеку имени Анатолия Костецкого - в честь выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.
Также городской совет присвоил библиотеке № 156 в Дарницком районе столицы имя Николая Руденко – украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины.