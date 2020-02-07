В Киеве декоммунизировали несколько библиотек

Киевсовет переименовал четыре детские библиотеки и присвоил еще одной имя Героя Украины Николая Руденко.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: Киевсовет переименовал три библиотеки для детей Централизованной библиотечной системы Соломенского района, которые были названы именами советских деятелей:

библиотеку имени А. Пироговского - в библиотеку "Преображенская";

библиотеке имени П. Вершигоры присвоено имя Евгения Гуцало - в память выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;

библиотека имени В. Кудряшова получила имя Всеволода Нестайко - в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.

Кроме того, переименована библиотека имени А. Матросова для детей Централизованной библиотечной системы Шевченковского района в библиотеку имени Анатолия Костецкого - в честь выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.

Также городской совет присвоил библиотеке № 156 в Дарницком районе столицы имя Николая Руденко – украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины.