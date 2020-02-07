Названа дата запуска телеканала для оккупированных территорий

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Пятница, 7 февраля 2020, 11:10

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Бородянского: "На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами".

Детали: По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. Планируется, что канал выйдет в эфир с 1 марта.

Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

Предыстория: Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщал, что украинский телеканал, который будет вещать на оккупированных территориях, должен быть запущен в феврале 2020 года.

Канал создается на базе канала UA|TV.

Темы: телевидение Донбасс Крым


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