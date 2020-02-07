Выходные в Украине – на всякий вкус: мороз, оттепель, солнце

Ближайшие два дня в Украине холод будет царить ночью, днем ​​начнет теплеть.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 8 февраля ночью минимальная температура воздуха составит -7-13 градусов, а на Востоке и ниже.

Днем в субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля.

В воскресенье начнется потепление до 0 +5 градусов. В то же время в восточных областях и, что необычно, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях днем ​​будет -2-5 градусов.

Антициклон с запада Европы будет вытеснять остатки осадков из Украины, будет преобладать сухая погода, лишь в субботу в южной части и в Донецкой области будет выпадать небольшой снег.

По словам Диденко, ветер угомонится, станет небольшим, максимум умеренным. Поменяет свое направление с северного на юго-западное.

В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, в то же время периодически будет светить зимнее солнце.

В ночные часы еще морозно, -5-9 градусов, днем ​​в субботу - оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается +3, +4 градуса.

Прямая речь: "Февраль явно перепил кофе, а как иначе объяснить такую ​​его нестабильность и живость. Ну, разве что близкой весной".