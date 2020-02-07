Подозреваемый по делу Шеремета отказался свидетельствовать
Подозреваемый по делу убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что отказывается давать показания, пока его адвокатам не дадут ознакомиться с материалами дела.
Источник: Facebook-страница Free Riff
Прямая речь Антоненко: "Любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца назад, а также официального экспертного измерения моего роста.
Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС.
До этого момента я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины".
Детали: Антоненко 6 февраля написал письмо следователю Бирку.
Подозреваемый отмечает, что следователь исказил содержание его показаний в своем ходатайстве о продлении его ареста.
Антоненко заявил, что все, что он сказал "абсолютная правда" и он "не скрывал ни одного обстоятельства из своей жизни".
Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы
Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета
Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.