Подозреваемый по делу убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что отказывается давать показания, пока его адвокатам не дадут ознакомиться с материалами дела.

Источник: Facebook-страница Free Riff

Прямая речь Антоненко: "Любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца назад, а также официального экспертного измерения моего роста.

Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС.

До этого момента я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины".

Детали: Антоненко 6 февраля написал письмо следователю Бирку.

Подозреваемый отмечает, что следователь исказил содержание его показаний в своем ходатайстве о продлении его ареста.

Антоненко заявил, что все, что он сказал "абсолютная правда" и он "не скрывал ни одного обстоятельства из своей жизни".

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