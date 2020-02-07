Подозреваемый по делу Шеремета отказался свидетельствовать

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Пятница, 7 февраля 2020, 12:32

Подозреваемый по делу убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что отказывается давать показания, пока его адвокатам не дадут ознакомиться с материалами дела.

Источник: Facebook-страница Free Riff

Прямая речь Антоненко: "Любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца назад, а также официального экспертного измерения моего роста.

Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС.

До этого момента я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины".

Детали: Антоненко 6 февраля написал письмо следователю Бирку.

Подозреваемый отмечает, что следователь исказил содержание его показаний в своем ходатайстве о продлении его ареста.

Антоненко заявил, что все, что он сказал "абсолютная правда" и он "не скрывал ни одного обстоятельства из своей жизни".

 

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета суд


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