Дело Шеремета: Адвокаты занесли "пакет доказательств" невиновности Дугарь
Адвокаты задержанного по делу убийства журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявляют, что передали в Офис генерального прокурора новые доказательства невиновности их подзащитной и подали ходатайство о закрытии дела.
Источник: адвокат Николай Ореховский, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь Ореховского: "Мы занесли пакет доказательств, ранее не публиковавшихся и подали ходатайство о присоединении доказательств и закрытия дела на имя первого заместителя генерального прокурора Виктора Чумака".
"Мы принесли выводы психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, который показывает, что Дугарь не обсуждала с Антоненко убийство Шеремета".
Детали: Ореховский также заявил, что следствие по делу до сих пор не провело экспертизу по росту Дугарь.
Ореховский пояснил, что у следствия как одно из доказательств есть видео с камеры наблюдения, на котором женщина закладывает взрывчатку. Ее рост – не выше 165 см. Адвокаты сравнили эту женщину с якобы Дугар на видео следствия и утверждают, что эти женщины одного роста. В то же время рост Дугар - 175 см, подчеркнул адвокат.
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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погибот взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек (пока вручены всего три подозрения): медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- 24 января суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест.
- Сначала суд арестовал Кузьменкои Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.