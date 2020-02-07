Дело Шеремета: Адвокаты занесли "пакет доказательств" невиновности Дугарь

836 просмотров
Пятница, 7 февраля 2020, 12:51

Адвокаты задержанного по делу убийства журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявляют, что передали в Офис генерального прокурора новые доказательства невиновности их подзащитной и подали ходатайство о закрытии дела.

Источник: адвокат Николай Ореховский, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ореховского: "Мы занесли пакет доказательств, ранее не публиковавшихся и подали ходатайство о присоединении доказательств и закрытия дела на имя первого заместителя генерального прокурора Виктора Чумака".

"Мы принесли выводы психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, который показывает, что Дугарь не обсуждала с Антоненко убийство Шеремета".

Детали: Ореховский также заявил, что следствие по делу до сих пор не провело экспертизу по росту Дугарь.

Ореховский пояснил, что у следствия как одно из доказательств есть видео с камеры наблюдения, на котором женщина закладывает взрывчатку. Ее рост – не выше 165 см. Адвокаты сравнили эту женщину с якобы Дугар на видео следствия и утверждают, что эти женщины одного роста. В то же время рост Дугар - 175 см, подчеркнул адвокат.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погибот взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек (пока вручены всего три подозрения): медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • 24 января суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест.
  • Сначала суд арестовал Кузьменкои Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Темы: Дело Шеремета прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело Шеремета: подозреваемый отказался свидетельствовать, потому адвокатов не пускают к материалам 7 февраля 2020, 12:32
Дело Шеремета: полиция указала на разногласия в словах защиты Кузьменко 6 февраля 2020, 17:37
Дело Шеремета: Дугар и Антоненко продолжили аресты на 2 месяца 5 февраля 2020, 18:21
Все новости
Главные новости
Гончарук говорит, что Кабмин разобрался из "зоопарком" мегапремий для министров
Бородянский объяснил, почему украинские спортсмены обязаны выступать в России
Двум актерам российской комедии запретили въезд в Украину на 10 лет
Россия заявляет, что сирийцы чуть не сбили пассажирский самолет из-за атаки израильтян
Все новости
школа

Мой ребенок интроверт, как сделать его пребывания в школе комфортным?

исследование

Окурки вредны не меньше сигареты

Фотопроект

Найдите отличия: как климатические изменения показали через известные картины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів