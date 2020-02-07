Дело Шеремета: Адвокаты занесли "пакет доказательств" невиновности Дугарь

Адвокаты задержанного по делу убийства журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявляют, что передали в Офис генерального прокурора новые доказательства невиновности их подзащитной и подали ходатайство о закрытии дела.

Источник: адвокат Николай Ореховский, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ореховского: "Мы занесли пакет доказательств, ранее не публиковавшихся и подали ходатайство о присоединении доказательств и закрытия дела на имя первого заместителя генерального прокурора Виктора Чумака".

"Мы принесли выводы психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, который показывает, что Дугарь не обсуждала с Антоненко убийство Шеремета".

Детали: Ореховский также заявил, что следствие по делу до сих пор не провело экспертизу по росту Дугарь.

Ореховский пояснил, что у следствия как одно из доказательств есть видео с камеры наблюдения, на котором женщина закладывает взрывчатку. Ее рост – не выше 165 см. Адвокаты сравнили эту женщину с якобы Дугар на видео следствия и утверждают, что эти женщины одного роста. В то же время рост Дугар - 175 см, подчеркнул адвокат.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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