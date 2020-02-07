Служащие "Борисполя" уклонились от налогов на 263 миллиона – ОГП
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Пятница, 7 февраля 2020, 13:15
В Офисе генерального прокурора сообщили, что госпредприятие "Международный аэропорт "Борисполь" возместило в госбюджет более 263 миллионов гривен налога.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По версии следствия, должностные лица ГП "МА "Борисполь", в нарушение постановления Кабинета министров, применили неверный норматив отчисления части чистой прибыли (дохода), рассчитав его по процентной ставке 40%, а не 90%, как предусмотрено вышеуказанным постановлением".
Детали: Отмечается, что "Борисполь" возместил в государственный бюджет 263 млн 244 тыс грн налога.
Досудебное расследование осуществляет управление финрасследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
Украинская правда
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