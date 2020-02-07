В Офисе генерального прокурора сообщили, что госпредприятие "Международный аэропорт "Борисполь" возместило в госбюджет более 263 миллионов гривен налога.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По версии следствия, должностные лица ГП "МА "Борисполь", в нарушение постановления Кабинета министров, применили неверный норматив отчисления части чистой прибыли (дохода), рассчитав его по процентной ставке 40%, а не 90%, как предусмотрено вышеуказанным постановлением".

Детали: Отмечается, что "Борисполь" возместил в государственный бюджет 263 млн 244 тыс грн налога.

Досудебное расследование осуществляет управление финрасследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.