Бородянский считает нецелесообразным создание отдельного Минспорта

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает нецелесообразным создавать отдельное Министерство спорта.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-конференцию Бородянского

Прямая речь: "О разделении министерства. Мы все понимаем, что спорт требует мощного управления, а мощное управление – это мощные институты. Мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта, – ред.), мощную агентство (Государственное агентство спорта,– ред.). Мы планируем создать Фонд поддержки спорта".

Детали: По словам Бородянского, новая структура, которая сейчас выстраивается, позволит министерству создавать политику, Госагентству – реализовывать эту политику и развивать массовый спорт.

Он убежден, что такая структура будет в разы мощнее, чем отдельное министерство, поэтому надо дальше идти в этом направлении и "усиливать институт".

Предыстория: