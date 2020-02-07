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Бородянский считает нецелесообразным создание отдельного Минспорта

Пятница, 7 февраля 2020, 12:16
Бородянский считает нецелесообразным создание отдельного Минспорта

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает нецелесообразным создавать отдельное Министерство спорта.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-конференцию Бородянского

Прямая речь: "О разделении министерства. Мы все понимаем, что спорт требует мощного управления, а мощное управление – это мощные институты. Мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта, – ред.), мощную агентство (Государственное агентство спорта,– ред.). Мы планируем создать Фонд поддержки спорта".

Детали: По словам Бородянского, новая структура, которая сейчас выстраивается, позволит министерству создавать политику, Госагентству – реализовывать эту политику и развивать массовый спорт.

Он убежден, что такая структура будет в разы мощнее, чем отдельное министерство, поэтому надо дальше идти в этом направлении и "усиливать институт".

Предыстория:

  • В 2019 году правительство объединило в единое Министерство культуры, молодежи и спорта три ведомства – Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство информационной политики.
  • В январе президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".

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Темы: БородянскийМинкультурыспорт
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