Бородянский считает нецелесообразным создание отдельного Минспорта
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает нецелесообразным создавать отдельное Министерство спорта.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-конференцию Бородянского
Прямая речь: "О разделении министерства. Мы все понимаем, что спорт требует мощного управления, а мощное управление – это мощные институты. Мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта, – ред.), мощную агентство (Государственное агентство спорта,– ред.). Мы планируем создать Фонд поддержки спорта".
Детали: По словам Бородянского, новая структура, которая сейчас выстраивается, позволит министерству создавать политику, Госагентству – реализовывать эту политику и развивать массовый спорт.
Он убежден, что такая структура будет в разы мощнее, чем отдельное министерство, поэтому надо дальше идти в этом направлении и "усиливать институт".
Предыстория:
- В 2019 году правительство объединило в единое Министерство культуры, молодежи и спорта три ведомства – Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство информационной политики.
- В январе президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".