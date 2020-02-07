ГБР снова вызывает Федину и напоминает, что может привести силой

Государственное бюро расследований повторно вызывает нардепа от "Европейской солидарности" Софию Федина для вручения ей подозрения.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Поскольку народный депутат Украины София Федина 6 февраля 2020 не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11 ч. 12 февраля 2020 для проведения процессуального действия - вручение письменного уведомления о подозрении".

Детали: В ГБР также напомнили, что если вызванный человек без уважительной причины не явился, или не сообщил о причинах своего неприбытия, на него накладывается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

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