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ГБР снова вызывает Федину и напоминает, что может привести силой

Пятница, 7 февраля 2020, 12:59
ГБР снова вызывает Федину и напоминает, что может привести силой

Государственное бюро расследований повторно вызывает нардепа от "Европейской солидарности" Софию Федина для вручения ей подозрения.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Поскольку народный депутат Украины София Федина 6 февраля 2020 не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11 ч. 12 февраля 2020 для проведения процессуального действия - вручение письменного уведомления о подозрении".

Детали: В ГБР также напомнили, что если вызванный человек без уважительной причины не явился, или не сообщил о причинах своего неприбытия, на него накладывается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

Предыстория:

  • 6 февраля волонтерке Маруси Зверобой в Государственном бюро расследований вручили подозрение по статье о "угрозы убийством" президенту Владимиру Зеленскому.
  • Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина, которую также вызвали в ГБР для вручения подозрения, в ведомстве не было.
  • 1 ноября Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров нардепа Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которые во время стрима говорили о поездкепрезидента Владимира Зеленского на передовую и отмечали, что там "может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".
  • Позже Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрениии проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федины. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).
  • Служба безопасности тоже расследует производство относительно высказываний нардепа Федыны и волонтера Зверобой в адрес Зеленского. Глава СБУ Иван Баканов заявлял: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.

Украинская правда
Темы: ФединаГБРЗеленский
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