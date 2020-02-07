Замначальника Генштаба РФ задержан – росСМИ

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Пятница, 7 февраля 2020, 14:06

В России задержан заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Халил Арсланов, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей.

Источник: российский "Интерфакс", ТАСС

Детали: Высокопоставленному военному инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Военные следователи просят суд отправить Арсланова под арест.

Ходатайство следствия уже поступило в суд. При этом адвокат отрицает задержание военного. По его словам, генерал-полковник сам пришел в суд.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС РФ.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года.

Вместе с ним в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов - и гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

Темы: Росcия


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