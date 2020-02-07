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Сийярто в Киеве договорился, как организовать встречу Орбана и Зеленского

Пятница, 7 февраля 2020, 13:33
Сийярто в Киеве договорился, как организовать встречу Орбана и Зеленского

Украина и Венгрия договорились об условиях, при которых состоится встреча лидеров двух государств.

Об этом рассказали на пресс-конференции в Киеве вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто не стал связывать проведение переговоров на высшем уровне с решением вопроса о языке образования, который он назвал "сложным вопросом наших отношений". При этом Киев и Будапешт договорились, что этой встрече должно предшествовать заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам Кулебы, эта комиссия соберется уже в следующем месяце.

"7 лет не заседала наша двусторонняя комиссия. Мы договорились уже в этом году провести заседание этой комиссии в Будапеште", - рассказал он.

"Если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, это откроет путь для проведения уже весной встречи премьера Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского", - добавил Сийярто.

Сийярто также уточнил, что именно может быть согласовано на заседании комиссии. Языкового вопроса в перечне не прозвучало. Речь идет о застарелых проблемах, решения которых требует Украина, таких как открытие нового пропускного пункта на границе и разблокирование инфраструктурного кредита в 50 млн евро.

Как сообщалось, во время визита Сийярто также заявил, что Киев должен изменить языковые нормы еще и нового закона о среднем образовании.

"Европейская правда"

Темы: ВенгрияУкраинаЗеленскийпрезидент
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