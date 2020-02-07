Тимошенко должна в десятикратном размере заплатить за сломанный микрофон - Арахамия

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Пятница, 7 февраля 2020, 14:58
ФОТО: БОГДАН БОРТАКОВ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что фракция "Батькивщина" в десятикратном размере возместить ущерб за сломанный микрофон в президиуме Верховной Рады.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Арахамия во время брифинга в кулуарах парламента

Прямая речь: "Я считаю, что "Батькивщина" должна просто компенсировать все расходы ... Она (Юлия Тимошенко - ред.) должна заплатить. Я считаю, что с точки зрения моральной они должны заплатить в десятикратном размере".

Детали: Арахамия при этом не собирается обращаться с жалобами на Тимошенко, в частности в Регламентный комитет.

Он предположил, что "ей хватит своих собственных консультантов, которые просто объяснят, что повреждать государственное имущество в собственных интересах – это то, что будет негативно влиять на ее, уже несуществующий фактически рейтинг, но при этом она еще сама себя добьет".

Что было раньше: Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Народные депутаты от фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые выступают против открытия рынка земли, блокировали трибуну и президиум парламента. В частности Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады.

Во время перепалки с коллегами она сломала микрофон у места спикера. При этом Тимошенко поранила до крови палец на руке.

Позже Тимошенко заявила, что блокирование трибуны и места спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова было "символом того, что Украина не может пропустить этот закон".

Напомним:

  • 3 января в парламент был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Он предусматриваетзапрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.
  • К проекту были поданы более 4 тысяч поправок. За первый день депутаты рассмотрели только 184 из них. Процедура может затянутьсяна несколько месяцев.

Темы: Тимошенко Арахамия Верховная Рада земля


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