Олигархи и партии: Больше всего богачей финансируют ОПЗЖ с Медведчуком

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" опережает другие партии – в частности, "Европейскую солидарность", "Оппозиционный блок" и "Возрождение" – по количеству взносов от самых богатых людей Украины.

Источник: Движение "Честно" на основании сопоставления финансовых отчетов партий и избирательных отчетов самовыдвиженцев из ТОП-100 самых богатых украинцев по версии "Нового времени" и Dragon Capital

ОПЗЖ: Все взносы для ОПЗЖ олигархи сделали в прошлом году, когда партия "усилилась" Виктором Медведчуком и депутатами Верховной Рады 8 созыва от "Оппозиционного блока".

Медведчук, который по размеру состояния считается 46-м гражданином Украины, в первом квартале 2019 года перечислил ОПЗЖ 701 тысячу гривен – и стал крупнейшим донором партии на тот момент. В следующем квартале он отдал партии еще 1,69 миллиона.

Часть средств ОПЗЖ Медведчуку вернула (скорее всего, из-за наличия у него налогового долга).

У 47-го среди отечественных богачей, нардепа и совладельца Inter Media Group Сергея Левочкина, ОПЗЖ взяла 1,5 миллиона, а еще один его вклад на 1,69 миллиона отдала назад (вероятно, тоже из-за наличия у донора налогового долга).

1,69 миллиона партии передала сестра Левочкина – Юлия Левочкина.

По 1,6 миллиона гривен ОПЗЖ отдали нардеп Нестор Шуфрич (65-й по размеру благосостояния) и застройщик Вадим Столар (73-й в рейтинге богачей).

"Оппоблок": Вадим Новинский является самым богатым среди украинцев, чье имя можно увидеть среди официальных доноров партий и избирательных кампаний.

В 2018-м третий по величине благосостояния гражданин Украины Вадим Новинский (владелец "Смарт-Холдинга") поддержал десятью тысячами гривен "Оппозиционный блок".

В марте 2019 года он отдал 1,6 миллиона кандидату в президенты Александру Вилкулу, который выдвигался от партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития".

"ЕС": Среди самых зажиточных украинцев крупнейшими официальными донорами партии "Европейская солидарность" оказались экс-нардеп, владелец фармкомпании "Дарница" (64-й по уровню состояния) и Глеб Загорий с женой Екатериной. Последние в 2019 году перечислили партии 2,66 миллиона гривен.

13,31 тысячи "Евросолидарности" в 2016 и 2018 годах отдал Игорь Баленко, полный тезка киевского депутата и владельца сети супермаркетов "Фуршет".

В целом 160 гривен в 2016 году партии передал мэр Киева Виталий Кличко (Владимир и Виталий Кличко занимают 70-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев).

"Видродження": В 2016 году нардеп и 13-й по размеру состояния предприниматель Виталий Хомутынник перечислил партии "Видродження" ("Возрождение"), которая имела в Верховной Раде лишь группу, примерно 3 миллиона гривен. Еще 1,5 миллиона он дал "Видродженню" в 2018 году.

Часть отчетов партии недоступна на сайте НАПК, поэтому существует вероятность, что в целом Хомутынник пожертвовал "Видродженню" больше.

Петр Порошенко сам профинансировал свою президентскую кампанию на 584,6 миллионов гривен.

Его сын в 2016 году отдал БПП/ЕС 260 гривен, а отец в 2019 году – 1,6 миллиона.

Если учесть, что самые активные партии и кандидаты (в нардепы и в президенты) в 2018-2019 годах получили на свои счета около 4 миллиардов гривен, то Порошенко является крупнейшим официальным донором украинской политики последних лет.

Среди кандидатов, которые спонсировали свою избирательную кампанию, только Александр Грановский привлек, кроме собственных средств (101,4 тысячи гривен), деньги других частных лиц (почти 2 миллиона).

Аграрный магнат и сват Порошенко Юрий Косюк в 2019 году отдал киевскому мажоритарщику Дмитрову Андреевском 1,67 миллиона (почти половину его избирательного фонда).

Дочь застройщика Леонида Юрушева Елизавета дала 510 тысяч гривен своему мужу – кандидату в нардепы от "Слуги народа" Александру Скичко (чуть ли не треть фонда).

Сергей Тарута, который выбыл из ТОП-100 самых богатых украинцев, в свою президентскую кампанию вложил почти 33 миллиона гривен, а перед голосованием снялся в пользу Юлии Тимошенко. Тарута занял второе место в списке ВО "Батькивщина", хотя до того развивал партию "Основа".

Ринат Ахметов не фигурирует в финотчетности партий, но топ-менеджеры его компании есть среди крупнейших доноров сразу двух партий. Движение "Честно" обнаружило в финансовых отчетах "Оппоблока" работников предприятия "Запорожсталь": они финансировали запорожский центр "Оппозиционного блока" и президентскую кампанию Александра Вилкула.

Сотрудники фирм Ахметова есть и среди топ-доноров Радикальной партии Олега Ляшко.

Движение "Честно" считает, что финансовые отчеты содержат не всю информацию, так как богачи могут оказывать не только денежную поддержку - но и медийное сопровождение политиков или партий.

Кроме того, по закону физические лица в течение года имеют право пожертвовать не более 1,9 миллиона гривен, а юридические – 3,8 миллиона.