Антикоррупционный суд пожаловался Холодницкому на его прокуроров

944 просмотра
Пятница, 7 февраля 2020, 15:40

Высший антикоррупционный суд направил письмо руководителю САП Назару Холодницкому с жалобой на прокурора, который пришел в суд без материалов обвинения.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: В ВАКС сообщили, что судья в одном из уголовных производств направил письмо руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры с просьбой принять необходимые меры по недопущению случаев в будущем, когда прокурор приходит в суд без материалов производства.

Речь идет об уголовном производстве по обвинению бывшей начальницы управления капитального строительства Волынской областной государственной администрации, которая обвиняется в злоупотреблении властью.

Во время очередного судебного заседания, которое состоялось 24 января 2020 года, прокурор САП заявил ходатайство об установлении следующего порядка исследования доказательств: исследовать письменные доказательства стороны обвинения, допросить свидетелей стороны обвинения, исследовать письменные доказательства стороны защиты и допросить обвиняемого.

Коллегия судей ходатайство прокурора удовлетворила. В то же время, прокурор заявил ходатайство об отложении судебного заседания из-за того, что у него отсутствуют материалы уголовного производства.

В ВАКС заявили, что из-за ненадлежащего уровеня подготовки стороны обвинения судебное разбирательство пришлось отложить на месяц.

Напомним: Ранее в интервью Радио НВ Холодницкий рассказал, что в САП работают 35 прокуроров. Сейчас проводится дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, они будут получать зарплату около 70 тысяч грн. в месяц.

Темы: Антикоррупционная прокуратура Антикоррупционный суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава Черновицкого облсовета хотел взятку, а получил подозрение – САП 4 февраля 2020, 17:25
"Богдан Моторс" увольняет половину сотрудников из-за "давления НАБУ и САП" 4 февраля 2020, 15:35
Чиновник предлагал $40 тысяч руководителю Госрезерва 3 февраля 2020, 10:35
Все новости
Главные новости
Сытник намекает, что Аваков ему мстит за "рюкзаки"
Гончарук говорит, что Кабмин разобрался из "зоопарком" мегапремий для министров
Бородянский объяснил, почему украинские спортсмены обязаны выступать в России
Двум актерам российской комедии запретили въезд в Украину на 10 лет
Все новости
исследование

Рак смогут выявлять еще до того, как он появится

Музыка

Украинская музыка января: Скрябин, Олег Скрипка, Кристина Соловей, Kozak System и другие

афиша

Куда пойти в феврале? Топ событий Киева

Поиск по сайту
Архив
Весь архів