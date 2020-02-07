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Антикоррупционный суд пожаловался Холодницкому на его прокуроров

Пятница, 7 февраля 2020, 14:40
Антикоррупционный суд пожаловался Холодницкому на его прокуроров

Высший антикоррупционный суд направил письмо руководителю САП Назару Холодницкому с жалобой на прокурора, который пришел в суд без материалов обвинения.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: В ВАКС сообщили, что судья в одном из уголовных производств направил письмо руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры с просьбой принять необходимые меры по недопущению случаев в будущем, когда прокурор приходит в суд без материалов производства.

Речь идет об уголовном производстве по обвинению бывшей начальницы управления капитального строительства Волынской областной государственной администрации, которая обвиняется в злоупотреблении властью.

Во время очередного судебного заседания, которое состоялось 24 января 2020 года, прокурор САП заявил ходатайство об установлении следующего порядка исследования доказательств: исследовать письменные доказательства стороны обвинения, допросить свидетелей стороны обвинения, исследовать письменные доказательства стороны защиты и допросить обвиняемого.

Коллегия судей ходатайство прокурора удовлетворила. В то же время, прокурор заявил ходатайство об отложении судебного заседания из-за того, что у него отсутствуют материалы уголовного производства.

В ВАКС заявили, что из-за ненадлежащего уровеня подготовки стороны обвинения судебное разбирательство пришлось отложить на месяц.

Напомним: Ранее в интервью Радио НВ Холодницкий рассказал, что в САП работают 35 прокуроров. Сейчас проводится дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, они будут получать зарплату около 70 тысяч грн. в месяц.

Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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