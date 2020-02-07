Еще один борт планирует лететь в Ухань, чтобы эвакуировать украинцев

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Пятница, 7 февраля 2020, 16:34

В Украине планируют осуществить еще один рейс в китайский город Ухань, где распространяется коронавирус, чтобы эвакуировать граждан Украины.

Источник: брифинг и.о. гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игоря Кузина

Прямая речь: "У нас есть информация, что планируется рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. Сейчас происходит налаживание процессов и процедуры получения разрешений от правительства КНР. Все детали перевозки будут объявлены в понедельник, 10 февраля".

Детали: По его словам, по данным МИД, речь идет о примерно 50 человек. Кузин пояснил, что речь идет не только о туристах, но и о людях, которые живут и работают в Китае. В частности, некоторые из них находятся в карантинной зоне в городе Ухань.

Алена Мазуренко, УП
Темы: коронавирус Украина


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