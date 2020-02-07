Прокуратура расследует смерть 2-летнего мальчика в киевской больнице
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Пятница, 7 февраля 2020, 18:31
Киевская прокуратура расследует смерть 2-летнего ребенка в больнице столицы.
Детали: Сообщение на Facebook-странице Прокуратуры Киевской области
Дословно: "(4 февраля - ред.) Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, инородное тело пищевода. Утром состояние мальчика ухудшилось.
При проведении гастроскопии (введение зонда в пищевод) у мальчика остановилось сердце. Начатые реанимационные мероприятия результата не дали - восстановить деятельность сердца не удалось".
Детали: Прокуратура расследует эту смерть по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).
Украинская правда
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