Прокуратура расследует смерть 2-летнего мальчика в киевской больнице

Киевская прокуратура расследует смерть 2-летнего ребенка в больнице столицы.

Детали: Сообщение на Facebook-странице Прокуратуры Киевской области

Дословно: "(4 февраля - ред.) Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, инородное тело пищевода. Утром состояние мальчика ухудшилось.

При проведении гастроскопии (введение зонда в пищевод) у мальчика остановилось сердце. Начатые реанимационные мероприятия результата не дали - восстановить деятельность сердца не удалось".

Детали: Прокуратура расследует эту смерть по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).