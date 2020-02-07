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Прокуратура расследует смерть 2-летнего мальчика в киевской больнице

Пятница, 7 февраля 2020, 17:31
Прокуратура расследует смерть 2-летнего мальчика в киевской больнице

Киевская прокуратура расследует случай смерти 2-летнего ребенка в больнице столицы.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "(4 февраля - ред.) Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, инородное тело в пищеводе. На утро состояние мальчика ухудшилось.

При проведении гастроскопии (введение зонда в пищевод) у мальчика остановилось сердце. Начатые реанимационные мероприятия результата не дали - восстановить деятельность сердца не удалось".

Детали: Прокуратура расследует эту смерть по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

Прямая речь Максимец: "Больница предоставила первичную информацию, что смерть наступила в результате остановки сердца, а после осмотра в морге тела ребенка было установлено, что причина смерти - разрыв глотки и пищевода. Имела ли место ошибка врача, установит судебно-медицинская экспертиза".

Украинская правда

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Темы: криминалдети
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