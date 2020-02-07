Союз государств: Путин и Лукашенко готовят единый список невыездных граждан

В рамках концепции миграционной политики Союзного государства министерства внутренних дел Беларуси и России к 1 марта сформируют общий список невыездных граждан.

Источник: Белта

Детали: По словам начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна, общее соглашение "будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан".

Кроме того, соглашение позволит иностранным гражданам, находящимся на территории одной из двух стран, пересекать внутреннюю границу Союзного государства.

Напомним:

Беларусь и Россия работают над согласованием дорожных карт с целью реализации проекту углубленной интеграции, который предусматривает создание единого парламента и правительства.

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