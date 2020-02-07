Зеленский сказал премьеру Италии, что должен забрать Маркива
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Пятница, 7 февраля 2020, 19:48
Президент Владимир Зеленский в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте возвращение в Украину заключенного нацгвардийця Виталия Маркива.
Источник: сайт Офиса президента
Прямая речь Зеленского: "Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня".
Детали: Вместе с Зеленским летала мать Маркива, которая поблагодарила его за усилия для освобождения ее сына.
Предыстория:
- 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардийця Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
- Маркива приговорили к 24 годам заключения. Отметим, что итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива до 17 лет заключения.
- Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.
- Защита отвергал эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
Украинская правда
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