Зеленский сказал премьеру Италии, что должен забрать Маркива

Президент Владимир Зеленский в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте возвращение в Украину заключенного нацгвардийця Виталия Маркива.

Источник: сайт Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня".

Детали: Вместе с Зеленским летала мать Маркива, которая поблагодарила его за усилия для освобождения ее сына.

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