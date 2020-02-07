Зеленский сказал премьеру Италии, что должен забрать Маркива

857 просмотров
Пятница, 7 февраля 2020, 19:48

Президент Владимир Зеленский в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте возвращение в Украину заключенного нацгвардийця Виталия Маркива.

Источник: сайт Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня".

Детали: Вместе с Зеленским летала мать Маркива, которая поблагодарила его за усилия для освобождения ее сына.

Предыстория:

  • 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардийця Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
  • Маркива приговорили к 24 годам заключения. Отметим, что итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива до 17 лет заключения.
  • Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.
  • Защита отвергал эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Украинская правда
Темы: Италия Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский призвал Италию закрыть незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР" 7 февраля 2020, 18:57
В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: 2 погибших, 30 пострадавших 6 февраля 2020, 10:19
Зеленский посетит Италию и Ватикан, где встретится с Папой 5 февраля 2020, 19:07
Все новости
Главные новости
Пытки и изнасилования в одесском приюте: обвиняемый признал вину
Аваков ответил Сытнику: Идиотов – жалко
Из-за утренней стрельбы депутаты Мукачево обратились к Зеленскому
ГБР сообщило о подозрении пограничникам, которые вывозили Саакашвили в Польшу
Все новости
Кино

Кино в феврале: новые фильмы Клинта Иствуда и Романа Полански, "Черкассы" и другие

Музыка

Украинская музыка января: Скрябин, Олег Скрипка, Кристина Соловей, Kozak System и другие

мимими

Плейлист или видео кота и собаки. Нужно ли это вашему любимцу?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів