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Зеленский сказал премьеру Италии, что должен забрать Маркива

Пятница, 7 февраля 2020, 18:48
Зеленский сказал премьеру Италии, что должен забрать Маркива

Президент Владимир Зеленский в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте возвращение в Украину заключенного нацгвардийця Виталия Маркива.

Источник: сайт Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня".

Детали: Вместе с Зеленским летала мать Маркива, которая поблагодарила его за усилия для освобождения ее сына.

Предыстория:

  • 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардийця Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
  • Маркива приговорили к 24 годам заключения. Отметим, что итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива до 17 лет заключения.
  • Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.
  • Защита отвергал эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Украинская правда
Темы: ИталияЗеленский
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