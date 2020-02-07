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"Момент истины": Зеленский рассказал, как ждет встречи с Папой Римским

Пятница, 7 февраля 2020, 18:54
Момент истины: Зеленский рассказал, как ждет встречи с Папой Римским

Президент Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским 8 февраля будет обсуждать вопросы войны в Украине и давления на Россию.

Источник: Зеленский в видеокомментарии, предоставленном пресс-службой главы государства

Прямая речь: "Ожидаю встречи с Папой Римским. Для меня это, наверное, такой момент истины. Ты понимаешь, что перед Папой Римским ты не президент, а обычный человек. Я ожидаю этой встречи и как обычный человек - поговорить о человеческих вещах, и как президент, я буду поднимать важные вопросы".

Детали: Зеленский отметил, что Ватикан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Президент намерен подчеркнуть, насколько важно давить на Российскую Федерацию, чтобы помочь Украине решить вопрос войны и аннексии Крыма.

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленский
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